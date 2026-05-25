In Francia, sono in corso indagini su numerosi assistenti scolastici coinvolti in abusi su minori, tra cui bambini di tre anni. Le accuse riguardano violenze, aggressioni sessuali e stupri, coinvolgendo diverse scuole dell’infanzia e primarie pubbliche. L’indagine riguarda decine di istituti e si concentra su comportamenti illeciti commessi nei confronti di bambini molto piccoli. La situazione ha portato all’apertura di numerosi fascicoli giudiziari.

La Francia sta fronteggiando uno scandalo di abusi su minori senza precedenti. Diversi assistenti scolastici di decine di scuole dell’infanzia e primarie statali sono sotto inchiesta per violenze, aggressioni sessuali e stupri. La polizia di Parigi sta esaminando oltre cento denunce di maltrattamenti, violenze fisiche e sessuali ai danni di bambini anche di soli tre anni, commessi durante le pause pranzo, i riposini e le attività extrascolastiche, come confermato dalla procura. «Abbiamo indagini in corso in ottantaquattro scuole dell’infanzia, circa venti scuole primarie e circa dieci centri diurni», ha dichiarato il procuratore capo della capitale, Laure Beccuau. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uno scandalo di abusi su minori nelle scuole travolge la Francia: coinvolti anche bambini di tre anni

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