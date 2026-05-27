Tra venti giorni scadrà il termine per la difesa di Andrea Sempio, che può visionare gli atti, presentare memorie e proporre nuove prove. Nel frattempo, si sono diffuse indiscrezioni su contenuti di agende segrete attribuite a Sempio, che contengono riflessioni su paure legate al controllo e azioni considerate negative. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a questi dettagli.

Non manca molto alla scadenza dei venti giorni concessi alla difesa di Andrea Sempio per prendere visioni degli atti, presentare memorie e produrre nuove prove. Presto sapremo se le nuove indagini sul delitto di Garlasco si concluderanno con un'archiviazione oppure porteranno a un rinvio a giudizio. Intanto emergono sempre più dettagli sulla figura di Andrea Sempio, attualmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il settimanale Giallo di Cairo Editore, diretto da Albina Perri, ha pubblicato in esclusiva il contenuto delle agende tenute da Andrea Sempio. Durante il lungo periodo di indagini abbiamo scoperto che l'uomo ha scritto davvero molto nell'arco della sua vita, lasciando parecchio materiale da analizzare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le mie paure più grandi: perdere il controllo", "Fatto cose brutte", cosa c'è nelle agende segrete di Andrea Sempio

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