A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi dettagli riguardanti il diario di un sospettato e le sue paure. Il soggetto ha ammesso di aver commesso azioni brutte, mentre le indagini continuano a approfondire il suo ruolo nel delitto. La vicenda si riapre con queste dichiarazioni, che fanno parte di un quadro investigativo ancora aperto.

Nuovi elementi emergono nell’ambito del caso di Garlasco, a 20 anni quasi dall’omicidio di Chiara Poggi. È stato acquisito un diario appartenente a Sempio dove lui parla di preoccupazione e di aver commesso cose brutte A quasi vent’anni dall’omicidio diChiara Poggi, ilcaso di Garlasco continua ad arricchirsi di nuovi elementi investigativi che chiamano in causa Andrea Sempio.Si tratterebbe di appunti personali, frasi annotate su agende private e intercettazioni ambientali raccolte dagli investigatori, considerate dalla procura tasselli potenzialmente decisivi per ricostruire il movente e il comportamento dell’indagato. Secondo quanto emerge dagli atti, gli investigatori avrebbero acquisito alcune agende personali scritte tra il 2019 e il 2021.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, il diario e le paure di Sempio: “Ho commesso cose brutte”

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Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”

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