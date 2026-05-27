Sono stati trovati appunti che rivelano pensieri personali di una persona, tra cui frasi come “Fotina di c. Ne rubai di più belle” e “Le mie paure più grandi? Perdere il controllo”. Nei testi si legge anche che la vita dell’autore è stata segnata da sfortune, momenti di felicità e incidenti fortunati, con un forte desiderio di approvazione. I documenti sono stati scoperti durante un’indagine, senza ulteriori dettagli sul contesto.

«La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione». Scrive così Andrea Sempio in una delle 152 pagine che compongono le sue agende, sequestrate nel 2025, e ora parte degli atti con cui la procura di Pavia ha chiuso le indagini. Il settimanale Giallo, Cairo Editore, le pubblica in esclusiva: scritte a mano, con una grafia a volte ordinata a volte incomprensibile, ripetono sempre lo stesso schema. Sempio scrive del suo passato, del presente e come immagina il futuro e tra le pagine emergono frasi inquietanti. Cosa scriveva Sempio «Sognato il carcere». «Sognato me che accoltellavo gente». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio e le agende segrete, ecco cosa scriveva: «Fotina di c. Ne rubai di più belle». «Le mie paure più grandi? Perdere il controllo»

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Multi SubDumped at the Registry Office, He Married a Billionaire Heiress Instead

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