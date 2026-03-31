Le ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo delle celeb grazie alla loro capacità di combinare comfort ed estetica
Le ballerine sono tornate di moda tra le celebrità, grazie alla loro versatilità che permette di abbinarle facilmente sia a outfit casual sia a look più eleganti. La loro presenza si nota nelle uscite pubbliche e nelle foto di street style, confermando la loro posizione come calzatura preferita per chi desidera un connubio tra comodità e stile.
Le ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo grazie alla loro capacità di combinare comfort ed estetica, diventando protagoniste dei look delle celebrity. Qualche esempio? Vittoria Ceretti ha indossato camicia vintage Dolce&Gabbana, pantaloni gessati Balenciaga, ballerine Repetto e baseball cap, mescolando eleganza sartoriale e tocchi sporty. Con tuta aderente e ballerine Puma Speedcat argentate, Dua Lipa ha creato un outfit essenziale ma audace, che ha enfatizzato linee pulite e dettagli brillanti in una chiave moderna, mentre Hailey Bieber ha reinventato il casual-chic abbinando jeans vintage Levi’s, ballerine con tacco Reformation, felpa cropped e trench in pelle. 🔗 Leggi su Amica.it
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