Le ballerine sono tornate di moda tra le celebrità, grazie alla loro versatilità che permette di abbinarle facilmente sia a outfit casual sia a look più eleganti. La loro presenza si nota nelle uscite pubbliche e nelle foto di street style, confermando la loro posizione come calzatura preferita per chi desidera un connubio tra comodità e stile.

Le ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo grazie alla loro capacità di combinare comfort ed estetica, diventando protagoniste dei look delle celebrity. Qualche esempio? Vittoria Ceretti ha indossato camicia vintage Dolce&Gabbana, pantaloni gessati Balenciaga, ballerine Repetto e baseball cap, mescolando eleganza sartoriale e tocchi sporty. Con tuta aderente e ballerine Puma Speedcat argentate, Dua Lipa ha creato un outfit essenziale ma audace, che ha enfatizzato linee pulite e dettagli brillanti in una chiave moderna, mentre Hailey Bieber ha reinventato il casual-chic abbinando jeans vintage Levi’s, ballerine con tacco Reformation, felpa cropped e trench in pelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le ballerine riconquistano il guardaroba contemporaneo delle celeb grazie alla loro capacità di combinare comfort ed estetica

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