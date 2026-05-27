Le Letture della Normale | L' Orologio di Carlo Levi
La Scuola Normale ha dedicato quest’anno l’appuntamento de Le Letture della Normale a “L’Orologio” di Carlo Levi, in occasione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica Italiana.
Quest’anno la Scuola Normale celebra la Repubblica Italiana, a ottant’anni dalla sua fondazione, dedicando il tradizionale appuntamento primaverile de Le Letture della Normale a uno dei volumi che più intensamente ne restituiscono lo spirito e le contraddizioni: 'L’Orologio' di Carlo Levi.Ad. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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