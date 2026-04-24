I carabinieri incontrano gli studenti dell' istituto Carlo Levi di Maniace

Gli studenti delle prime e seconde medie dell’istituto “Carlo Levi” di Maniace hanno partecipato a un incontro organizzato dai carabinieri della locale Compagnia. Durante l’appuntamento sono stati affrontati temi come il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli presenti nel web. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati all’uso della rete e promuovere comportamenti corretti e responsabili tra i giovani.

Bullismo, cyberbullismo e rischi del web al centro dell’incontro che si è svolto a Maniace tra i carabinieri della locale Compagnia e gli alunni delle classi prime e seconde medie dell’istituto comprensivo “Carlo Levi”. Un momento di confronto diretto con i più giovani, ospitato nell’aula Magna.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate I militari dell'Arma incontrano gli studenti dell'istituto "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La PuntaNei giorni scorsi, i locali dell'istituto comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta hanno fatto da cornice a un significativo... Gli studenti del Carlo Levi visitano la Caserma dei carabinieri di RandazzoProseguono gli incontri inseriti nella campagna condotta dall’Arma dei carabinieri, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volta... Aggiornamenti e dibattiti I carabinieri incontrano gli studenti dell'istituto Carlo Levi di ManiaceOltre ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, sono stati affrontati temi di stretta attualità come revenge porn, sexting, furto d’identità digitale, grooming e deepfake ... cataniatoday.it Maniace. Bullismo e rischi della rete: i Carabinieri incontrano gli studenti del Carlo LeviBullismo, cyberbullismo e rischi del web al centro dell’incontro che si è svolto a Maniace tra i Carabinieri della locale Compagnia e gli alunni delle classi prime e ... libertasicilia.it