Nella notte, alcuni musei di Matera apriranno al pubblico con ingresso a un euro, esponendo i capolavori di Carlo Levi. Le opere rimarranno visibili solo temporaneamente, permettendo ai visitatori di ammirare i dipinti e le illustrazioni conservate nei depositi. L’evento coinvolgerà anche riferimenti ai classici della letteratura, creando un ponte tra arte e scrittura. La manifestazione durerà una sola notte, senza ulteriori dettagli su orari o modalità di accesso.

? Domande chiave Quali capolavori di Carlo Levi usciranno dai depositi per una notte?. Come dialogheranno le opere d'arte con i classici della letteratura?. Dove si potrà passeggiare tra i musei con un solo euro?. Perché l'ex ospedale San Rocco è fondamentale per questa serata?.? In Breve Sabato 23 maggio 2026 apertura Palazzo Lanfranchi e San Rocco dalle 20:00 alle 24:00.. Ultimo ingresso previsto per i visitatori entro le ore 23:00.. Esposizione straordinaria di Paesaggio con la luna e L’orologio-gufo di Carlo Levi.. Percorso tematico tra opere pittoriche e classici della letteratura nei musei materani.. Sabato 23 maggio 2026 i Musei nazionali di Matera apriranno le porte tra le 20:00 e le 24:00 per celebrare la Notte Europea dei Musei con un biglietto d’ingresso simbolico da 1 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, musei aperti a 1 euro: i capolavori di Carlo Levi nel buio

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