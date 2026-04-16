La musica italiana protagonista a Trecate | al Pellico arriva Le italiane sono le più belle

Domenica 19 aprile a Trecate si terrà un evento musicale dedicato alla canzone italiana, intitolato

Sarà un viaggio tra le melodie che hanno segnato la storia della canzone italiana quello in programma domenica 19 aprile a Trecate. Alle ore 16, il palco del teatro Pellico ospiterà gli Spirit in the Dark con lo spettacolo musicale intitolato "Le italiane sono le più belle". L'evento rappresenta.🔗 Leggi su Novaratoday.it

I Grandi Successi della Musica Italiana30 Migliori Canzoni Italiane Di Sempre

Notizie correlate

Le spiagge più belle d’Europa: quali sono le due italiane in classifica (una sul podio)Il calendario del 2026 si sta rivelando un alleato prezioso per chiunque senta il bisogno di staccare la spina.

Leggi anche: Le spiagge più belle d’Europa: quali sono le due italiane in classifica (una sul podio)