Venerdì 27 marzo alle 21, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà lo spettacolo

Venerdì 27 marzo, alle 21, sul palco del Teatro Silvio Pellico di Trecate arriva lo spettacolo "La Fortuna con l'effe maiuscola" portato in scena dalla compagnia teatrale Kicecè. "La Fortuna con l'effe maiuscola" è un'opera esilarante, un vero e proprio classico del teatro, che si rifà alla commedia dell'arte e alla farsa con il semplice intento di divertire ed emozionare il pubblico. É un testo scritto nel 1942 da Eduardo De Filippo, in collaborazione con Armando Curcio, uno dei principali autori e commediografi contemporanei, fondatore dell'omonima casa editrice. È una comicità che riesce a emergere dal dolore e dalle lacrime, dipingendo situazioni grottesche che talvolta sembrano poco realistiche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Teatro: al Pellico di Trecate "La Fortuna con l'effe maiuscola"

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