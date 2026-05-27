Le regine e le principesse preferiscono blazer colorati di marche low cost come Zara e Mango. Tra i modelli più scelti ci sono il rosa cipria e il blu elettrico. Questi capi sono stati indossati in diverse occasioni pubbliche, evidenziando una preferenza per colori vivaci e tessuti accessibili. La scelta di capi low cost si ripete nel tempo tra le figure di alto profilo.

Regine e principesse amano i blazer colorati. Dal rosa cipria di Letizia di Spagna al blu elettrico di Kate Middleton, sempre low cost (firmati Zara o Mango), negli anni ne abbiamo vise di tutti i colori. Dalle nuances accese o più romantiche, ma sempre accessibili, le sfumature diventano il cardine dei look di primavera. Kate Middleton e il blu cobalto. La passione delle royal per le giacche colorate super i trend passeggeri e si conferma, stagione dopo stagione, un must del guardaroba di corte. Nel 2023, per la Giornata mondiale della salute mentale, Kate Middleton ha catalizzato l’attenzione con un blazer blu elettrico di Zara. Doppiopetto, bottoni gioiello a contrasto, la giacca era sdrammatizzata da un top bianco e un paio di jeans skinny. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le giacche low cost più amate dalle royal hanno un comun denominatore: sono colorate

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