Razzi contro droni | anche la Royal Air Force schiera il missile low cost in Medio Oriente

Da it.insideover.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sistema di missili a basso costo è stato inviato in Medio Oriente per contrastare i droni. La Royal Air Force ha adottato questa soluzione, che mira a intercettare gli apparecchi volanti in modo immediato e senza costi elevati. Il dispositivo, di dimensioni contenute, viene utilizzato per proteggere infrastrutture strategiche e aree sensibili. La decisione segue crescenti minacce di attacchi con droni nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Regno Unito ha deciso di schierare un nuovo sistema anti-drone a basso costo in Medio Oriente, armando i propri caccia intercettori con il piccolo razzo di precisione che può contribuire in maniera decisiva alla difesa di target militari e infrastrutture critiche dagli attacchi con i droni suicidi Shahed-136 iraniani e altri minacce analoghe. Stiamo parlando dell’ APKWS, un nuovo sistema missilistico a basso costo che è stato integrato sui caccia Eurofighter Typhoon che la Royal Air Force schiera nella base aerea di Akrotiri a Cipro e nelle basi degli alleati in Medio Oriente. Il nuovo missile, Advanced Precision Kill Weapon System, gli... 🔗 Leggi su It.insideover.com

razzi contro droni anche la royal air force schiera il missile low cost in medio oriente
© It.insideover.com - Razzi contro droni: anche la Royal Air Force schiera il missile low cost in Medio Oriente
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Royal Australian Air Force tests AIM-120 AMRAAM air-to-air missile from MQ-28A Ghost Bat

Video Royal Australian Air Force tests AIM-120 AMRAAM air-to-air missile from MQ-28A Ghost Bat

Notizie e thread social correlati

Addio voli low cost: la guerra in Medio Oriente fa esplodere i prezzi dei biglietti aereiLa guerra in Medio Oriente ha causato un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, portando a un incremento dei costi per i passeggeri.

Argomenti più discussi: I razzi guidati APKWS sono già operativi sul Typhoon della Royal Air Force in Medio Oriente; APKWS II schierato a Cipro con i Typhoon della Royal Air Force; Tutto quello che c'è da sapere sul futuro Eurofighter Tranche 4 della Luftwaffe; Il Regno Unito schiera un nuovo sistema anti-drone a basso costo in Medio Oriente.

La Royal Air Force equipaggia i caccia Typhoon con missili anti-drone in Medio OrienteLa Royal Air Force del Regno Unito ha iniziato a utilizzare il sistema APKWS sui caccia Typhoon durante operazioni anti-drone in Medio Oriente. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web