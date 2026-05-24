Razzi contro droni | anche la Royal Air Force schiera il missile low cost in Medio Oriente

Un sistema di missili a basso costo è stato inviato in Medio Oriente per contrastare i droni. La Royal Air Force ha adottato questa soluzione, che mira a intercettare gli apparecchi volanti in modo immediato e senza costi elevati. Il dispositivo, di dimensioni contenute, viene utilizzato per proteggere infrastrutture strategiche e aree sensibili. La decisione segue crescenti minacce di attacchi con droni nella regione.

Il Regno Unito ha deciso di schierare un nuovo sistema anti-drone a basso costo in Medio Oriente, armando i propri caccia intercettori con il piccolo razzo di precisione che può contribuire in maniera decisiva alla difesa di target militari e infrastrutture critiche dagli attacchi con i droni suicidi Shahed-136 iraniani e altri minacce analoghe. Stiamo parlando dell’ APKWS, un nuovo sistema missilistico a basso costo che è stato integrato sui caccia Eurofighter Typhoon che la Royal Air Force schiera nella base aerea di Akrotiri a Cipro e nelle basi degli alleati in Medio Oriente. Il nuovo missile, Advanced Precision Kill Weapon System, gli... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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La Royal Air Force equipaggia i caccia Typhoon con missili anti-drone in Medio OrienteLa Royal Air Force del Regno Unito ha iniziato a utilizzare il sistema APKWS sui caccia Typhoon durante operazioni anti-drone in Medio Oriente. msn.com