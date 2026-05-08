Il Rayo Vallecano ha vinto la partita contro lo Strasburgo nella fase a eliminazione diretta della Conference League, conquistando così la prima finale europea nella storia del club. La squadra ha ottenuto il passaggio del turno con una vittoria che le permette di partecipare alla finale in programma prossimamente. La partita si è conclusa con il risultato che ha permesso alla squadra di raggiungere questa tappa importante nel suo percorso internazionale.

"> Il Rayo Vallecano fa la Storia: Prima Finale Europea. Il Rayo Vallecano ha raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per la sua prima finale europea grazie alla vittoria per 1-0 in Francia contro lo Strasbourg, nel ritorno della semifinale di UEFA Conference League. Con questo risultato, i Madrileni si sono imposti con un punteggio aggregato di 2-0, lasciando dietro di sé i sogni di gloria dei francesi. La squadra spagnola ha mostrato grande determinazione e spirito di squadra nel corso di entrambe le partite contro lo Strasbourg. La fondamentale rete segnata nella gara di ritorno ha dimostrato la forza del Rayo Vallecano, permettendogli di coronare un percorso straordinario nella competizione europea.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rayo Vallecano batte il Strasburgo in Conference League e raggiunge la sua prima finale europea.

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