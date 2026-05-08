Il Rayo Vallecano rappresenta un punto di riferimento nel quartiere operaio di Madrid, simbolo di antifascismo e di impegno civile. La squadra, conosciuta per il forte legame con la comunità locale, si prepara a partecipare a una delle tre finali delle coppe europee, insieme a città come Parigi. La partecipazione alla competizione internazionale mette in evidenza il ruolo della formazione nel panorama calcistico e sociale della capitale spagnola.

Ci sarà anche la città di Madrid in una delle tre finali delle coppe europee, insieme a Parigi e Londra, ma stavolta non si tratta del Real Madrid, dilaniato dal caos interno e non è neppure l’ Atletico Madrid, eliminato in semifinale Champions dall’ Arsenal: la capitale spagnola sarà infatti rappresentata dal Rayo Vallecano, mai arrivato così in alto nei suoi 102 anni di storia. Il curriculum è scarno: 23 stagioni nel massimo campionato con la prima apparizione nel 1977 – 78, i quarti di finale come massimo risultato in Copa del Rey, due partecipazioni alle coppe europee: la Coppa Uefa nel 2000-2001 e questa bella cavalcata in Conference League che ha portato il Rayo a giocare la finale contro il Crystal Palace il 27 maggio, alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rayo Vallecano, il simbolo del quartiere operaio di Madrid: roccaforte dell’antifascismo e della protesta civile

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