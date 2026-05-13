La sua vita per i poveri e gli ultimi di Reggio Calabria | è morto mons Antonino Iachino
La città di Reggio Calabria si trova a dover salutare un sacerdote molto conosciuto, monsignor Antonino Iachino, deceduto questa mattina alle prime ore dell’alba. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra la comunità religiosa e non solo. La sua vita è stata dedicata ai poveri e agli ultimi, e la chiesa locale si prepara a ricordarlo in momenti di commemorazione. Le cause del decesso non sono state rese note.
La chiesa di Reggio Calabria piange la scomparsa di un grande sacerdote. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, è morto monsignor Antonino Iachino. Ha lasciato la vita terrena all'età di 84 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia.Nato a Pellaro nel 1941, era stato ordinato sacerdote.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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