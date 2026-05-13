La sua vita per i poveri e gli ultimi di Reggio Calabria | è morto mons Antonino Iachino

La città di Reggio Calabria si trova a dover salutare un sacerdote molto conosciuto, monsignor Antonino Iachino, deceduto questa mattina alle prime ore dell’alba. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra la comunità religiosa e non solo. La sua vita è stata dedicata ai poveri e agli ultimi, e la chiesa locale si prepara a ricordarlo in momenti di commemorazione. Le cause del decesso non sono state rese note.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui