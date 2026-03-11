A Pisa, il 33enne morto in seguito a una caduta da scooter è stato trovato senza vita in un punto indicato da un mazzo di fiori e dai rilievi sull’asfalto. Gli ultimi istanti di vita di Alessandro Contatore sono stati ricostruiti sulla base delle prove raccolte sul luogo dell’incidente, mentre le ipotesi sulla dinamica dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Pisa, 11 marzo 2026 – I segni dei rilievi sull’asfalto e un mazzo di fiori del gruppo di tifosi “Svitati di Pisa” che indicano il punto in cui ha perso la vita Alessandro Contatore, 33 anni compiuti da pochissimo. Domenica intorno alle 18 tornava proprio dai festeggiamenti per il suo compleanno che era stato il 4 marzo. Ma a casa non è arrivato. Le indagini Sul viale delle Cascine restano le strisce gialle della municipale, un tentativo di capire che cosa sia accaduto perché sembrano al momento esclusi interventi di altri. Restano solo ipotesi, almeno fino a che non sarà eseguita l’autopsia. Forse, Ale, o Konta, come lo chiamavano gli amici,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La caduta dallo scooter, le ipotesi sull’incidente: gli ultimi attimi di vita del 33enne morto a Pisa

