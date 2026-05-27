?LE FERITE INVISIBILI | L’IMPERATIVO ETICO DELLA SALUTE MENTALE

Le ferite invisibili rappresentano un imperativo etico per la salute mentale. Nell’attuale scenario, il benessere viene spesso considerato solo come un aspetto biologico e visibile dell’individuo, trascurando le sofferenze non evidenti. Questa visione limita la comprensione delle problematiche legate alla salute mentale e può ostacolare interventi adeguati. La consapevolezza delle ferite invisibili richiede un cambio di prospettiva, riconoscendo che le sofferenze interiori meritano attenzione e cura come quelle evidenti.

Di Manila Scaramella?Nell’attuale panorama socio-culturale, il concetto di benessere è stato troppo a lungo confinato alla dimensione puramente biologica e visibile dell’individuo. Tuttavia, esiste una categoria di sofferenza, definibile come “Ferite Invisibili”, che pur non manifestandosi attraverso segni clinici esteriori, incide profondamente sull’integrità della persona. Sensibilizzare su questo tema non è solo una necessità clinica, ma un dovere etico imprescindibile.? La Natura del Dolore Immateriale e l’invisibilità clinica Le patologie della psiche — dall’ansia generalizzata alle sindromi depressive, fino alle conseguenze dei traumi complessi — operano in un silenzio che spesso ne aggrava la prognosi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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