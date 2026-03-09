‘La festa dei teatri invisibili - Custodi del fuoco’ festival che riunisce compagnie della salute mentale

Dal 13 al 15, il Teatro Julio Cortázar di Pontelagoscuro accoglie ‘La festa dei teatri invisibili - Custodi del fuoco’, un festival che riunisce compagnie provenienti da varie città italiane. L’evento si concentra sul lavoro artistico e umano delle compagnie impegnate nei territori della salute mentale, creando un’occasione di confronto e scambio tra diverse realtà teatrali.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Un incontro tra arte, comunità e salute mentale all’interno del corso di alta formazione ‘Le vie del Teatro - Pratiche per la cura, l’educazione, la comunità’ e ‘Totem stagione diffusa di teatro e arti performative’ a cura di Teatro Nucleo. La festa dei teatri invisibili rappresenta un momento di incontro vivo tra pratiche: artisti, operatori e partecipanti condividono linguaggi, visioni ed esperienze, rendendo visibili percorsi teatrali spesso marginali rispetto ai circuiti ufficiali ma portatori di un forte valore artistico e umano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

