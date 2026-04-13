Salute mentale | i segnali invisibili che non devi ignorare

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento radiofonico in una città del sud, un rappresentante di un ordine professionale ha evidenziato l'importanza di includere il sostegno psicologico nella vita di tutti i giorni. Ha sottolineato come i pregiudizi ancora limitino molte persone dal cercare aiuto per problemi di salute mentale, e ha descritto alcuni segnali invisibili che spesso vengono ignorati e che potrebbero indicare una difficoltà nascosta.

Durante un recente confronto radiofonico a Cosenza, la vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, Colistra, ha tracciato un quadro dettagliato sulla necessità di integrare il supporto psicologico nella quotidianità, superando i pregiudizi che ancora oggi frenano l’accesso alle cure. L’analisi mette in luce come la percezione sociale della salute mentale influenzi direttamente le decisioni individuali, rendendo la scelta di rivolgersi a un professionista spesso subordinata a barriere culturali e considerazioni economiche. I segnali invisibili del disagio psicologico. Identificare tempestivamente le criticità emotive non è solo una questione di diagnosi, ma un atto di responsabilità verso il proprio percorso di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Salute mentale: i segnali invisibili che non devi ignorare

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