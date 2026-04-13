Salute mentale | i segnali invisibili che non devi ignorare

Durante un intervento radiofonico in una città del sud, un rappresentante di un ordine professionale ha evidenziato l'importanza di includere il sostegno psicologico nella vita di tutti i giorni. Ha sottolineato come i pregiudizi ancora limitino molte persone dal cercare aiuto per problemi di salute mentale, e ha descritto alcuni segnali invisibili che spesso vengono ignorati e che potrebbero indicare una difficoltà nascosta.

Durante un recente confronto radiofonico a Cosenza, la vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, Colistra, ha tracciato un quadro dettagliato sulla necessità di integrare il supporto psicologico nella quotidianità, superando i pregiudizi che ancora oggi frenano l’accesso alle cure. L’analisi mette in luce come la percezione sociale della salute mentale influenzi direttamente le decisioni individuali, rendendo la scelta di rivolgersi a un professionista spesso subordinata a barriere culturali e considerazioni economiche. I segnali invisibili del disagio psicologico. Identificare tempestivamente le criticità emotive non è solo una questione di diagnosi, ma un atto di responsabilità verso il proprio percorso di crescita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute mentale: i segnali invisibili che non devi ignorare Leggi anche: ‘La festa dei teatri invisibili - Custodi del fuoco’, festival che riunisce compagnie della salute mentale Disturbi alimentari, un problema crescente: ecco i segnali di allarme che non bisogna ignorare**Un incontro a Rimini per parlare di disturbi alimentari: “La tavola non è più un luogo di condivisione, ma un campo di battaglia”** Sabato 5... Married a 'mute' CEO! He speaks on their wedding day—her endless chattering drove him crazy!