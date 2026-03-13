Francesca Cipriani ha raccontato di aver fatto le valigie e aver lasciato la casa con l’intenzione di avere un figlio, ma suo marito non condivideva questa scelta. Ha anche riferito di aver tentato il suicidio e di essere stata salvata da un intervento chirurgico. La coppia si trova al centro di una crisi e è stata ospite di Monica Setta a “Storie al bivio”.

Aria di crisi tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Ospite di Monica Setta a "Storie al bivio" nella puntata in onda sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai 2, la soubrette racconta per la prima volta il difficile momento che sta vivendo con il consorte, con cui è convolata a nozze nel 2022. " Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi". I motivi della crisi. Il momento "no" va avanti da un po', ma solo adesso Cipriani ha trovato il coraggio di parlarne apertamente. Nel salotto di Setta fa sapere: "Sono settimane che vivo questa situazione difficile.

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto le valigie e sono andata via di casa, io voglio un figlio ma mio marito no. Ho tentato il suicidio, il bisturi mi ha salvato”: così Francesca Cipriani

