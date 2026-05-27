Le donne di Kinzica - Visita guidata Riscopriamo Pisa
I tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa” continuano con una visita dedicata alle donne di Kinzica. Le passeggiate sono gratuite e a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti, riservati ai residenti nel Comune o, in caso di posti disponibili, anche ai residenti di altri Comuni dell’ambito Terre di Pisa.
Proseguono i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà accogliere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, qualora rimangano posti liberi, nei Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni devono essere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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