L' architettura del pensiero e la geometria sacra' visita guidata RiscopriAmo Pisa
Continua l'iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, con una serie di visite guidate gratuite dedicate all'architettura del pensiero e alla geometria sacra. Gli eventi, aperti a un massimo di 30 partecipanti, sono riservati ai residenti nel Comune di Pisa o, in caso di disponibilità, ai residenti di altri Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le passeggiate si svolgono senza costi e offrono l’opportunità di esplorare aspetti specifici dell’architettura e della simbologia legata alla città.
Continuano i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuarsi sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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