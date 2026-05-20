L' architettura del pensiero e la geometria sacra' visita guidata RiscopriAmo Pisa

Continua l'iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, con una serie di visite guidate gratuite dedicate all'architettura del pensiero e alla geometria sacra. Gli eventi, aperti a un massimo di 30 partecipanti, sono riservati ai residenti nel Comune di Pisa o, in caso di disponibilità, ai residenti di altri Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le passeggiate si svolgono senza costi e offrono l’opportunità di esplorare aspetti specifici dell’architettura e della simbologia legata alla città.

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