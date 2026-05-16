Visita guidata a giro per le chiese di Pisa by night
Una visita guidata notturna permette di esplorare le chiese di Pisa, attraversando i vicoli medievali e le piazze rinascimentali che si illuminano sotto le luci serali. Durante il percorso, vengono illustrati dettagli storici e artistici di alcuni dei principali edifici religiosi della città, spesso fuori dai percorsi turistici più battuti. L’itinerario si svolge in un’atmosfera tranquilla e suggestiva, offrendo uno sguardo diverso sulla città e sui suoi tesori nascosti.
A giro per le Chiese di Pisa by nightUn viaggio notturno tra vicoli medievali, piazze rinascimentali e gioielli nascostiUn’opportunità per scoprire una Pisa diversa, lontana dai classici circuiti turistici e avvolta dal fascino della sera. Ogni giovedì di giugno 2026, un suggestivo itinerario. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Arafta | 81–100. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi
Sullo stesso argomento
Brescia, la "cappella sistina bresciana": visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in CalcheraIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...
Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, visita guidata nella dimora set della serie tv “Il Gattopardo”Sabato 9 maggio alle ore 17, visita esclusiva alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze storiche più...
PROCIDA VISITA GUIDATA E GIRO IN BARCA DELL'ISOLA MARTEDÌ 2 GIUGNO 2026 DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026 PULLMAN ORGANIZZATI QUOTA A PERSONA: €105 Viaggio in Pullman A/R Traghetto Pozzuoli/Proci facebook