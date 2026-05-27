A Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, sono stati annunciati 170 licenziamenti tra i lavoratori di Electrolux. L’azienda prevede di produrre circa 77 mila cappe aspiranti nel 2025, ma la situazione occupazionale è rimasta instabile nel tempo. La crisi si collega a decisioni prese in Europa, che hanno contribuito alla perdita di posti di lavoro in questa fabbrica. La vicenda riguarda principalmente il settore degli elettrodomestici e le conseguenze di scelte industriali europee.

Cerreto d’Esi, entroterra fabrianese. Centosettanta lavoratori, 77 mila cappe aspiranti prodotte nel 2025, una storia travagliata che negli anni non si era mai davvero stabilizzata. Adesso il sipario: Electrolux ha annunciato la chiusura definitiva dello stabilimento entro la fine del 2026. È la punta più visibile di un piano che cambia la mappa industriale del paese. Nel corso dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la multinazionale svedese ha svelato i dettagli di una pesante ristrutturazione: 1.719 esuberi su 4.500 lavoratori totali in Italia. Il conto, però, potrebbe essere più salato: Electrolux non avrebbe conteggiato secondo stime sindacali interne i 208 contratti a termine che non verranno rinnovati, portando la cifra complessiva vicino ai 2. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le colpe dell’Europa dietro la crisi Electrolux (1.700 esuberi in Italia)

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