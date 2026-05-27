In Italia, 22 carceri su 60 hanno una capienza superiore al 130%, secondo il nuovo rapporto di Antigone. Le strutture sono sempre più affollate e isolate, con oltre 58.000 detenuti rispetto a circa 50.000 posti disponibili. La situazione è peggiorata negli ultimi anni, con un aumento dei detenuti e un sovraffollamento che coinvolge anche le celle. Non vengono segnalate chiusure o nuovi investimenti per ridurre il problema.

Questo quello che abbiamo scoperto leggendo l’ultimo rapporto dell’associazione Antigone che si occupa proprio di monitorare la situazione carceraria italiane, e che dopo aver svolto 102 visite lungo il territorio nazionale, ha tracciato un quadro sconfortante. Dei tanti punti approfonditi due sono forse quelli più preoccupanti, strettamente legati l’uno all’altro: il sovraffollamento e la progressiva chiusura delle strutture al mondo esterno, con misure alternative alla detenzioni sempre meno usate e attività all’aperto o volte al reinserimento sociale ridotte all’osso. Tutti dentro e tutti contemporaneamente dunque, con conseguenze spesso drammatiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le carceri in Italia? Sempre più affollate e isolate

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LE 15 CARCERI PIU INQUIETANTI DI ITALIA

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