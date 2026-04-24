Le spiagge italiane più belle e poco affollate da visitare a maggio 2026

A maggio 2026, molte spiagge italiane offrono atmosfere tranquille e paesaggi spettacolari, ideali per chi desidera evitare le folle. Tra queste ci sono alcune località lungo le coste, dove l'acqua cristallina e le spiagge di sabbia o ciottoli si alternano a scogliere rocciose. Le destinazioni prese in considerazione sono meno frequentate rispetto ai periodi di alta stagione, offrendo così spazi più riservati e rilassanti per i visitatori.

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