Le avances alla ragazza e la reazione del fidanzato coppia di giovani pestata a sangue in via Roma

Notizia in breve

Una coppia di giovani stava trascorrendo la serata in via Roma quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a importunarli, rivolgendo avances alla ragazza. La situazione è degenerata e il fidanzato ha reagito, venendo colpito e picchiato con violenza. La ragazza ha riportato ferite lievi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La polizia ha avviato accertamenti per identificare i responsabili.