Le avances alla ragazza e la reazione del fidanzato coppia di giovani pestata a sangue in via Roma
Una coppia di giovani stava trascorrendo la serata in via Roma quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a importunarli, rivolgendo avances alla ragazza. La situazione è degenerata e il fidanzato ha reagito, venendo colpito e picchiato con violenza. La ragazza ha riportato ferite lievi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La polizia ha avviato accertamenti per identificare i responsabili.
Si stavano godendo una serata tra i locali di via Roma quando un gruppo di ragazzi avrebbe iniziato a importunarli, rivolgendo alla ragazza una serie di avances. È bastato rispedire al mittente quei complimenti non graditi per scatenare la violenza, tra calci, pugni e colpi di bottiglia. Notte da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
UNFORGETTABLE COURTSIDE PROPOSAL! Basketball Star Pops the Question in Front of a Roaring Arena!
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