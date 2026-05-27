Le avances alla ragazza e la reazione del fidanzato coppia di giovani pestata a sangue in via Roma

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia di giovani stava trascorrendo la serata in via Roma quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a importunarli, rivolgendo avances alla ragazza. La situazione è degenerata e il fidanzato ha reagito, venendo colpito e picchiato con violenza. La ragazza ha riportato ferite lievi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. La polizia ha avviato accertamenti per identificare i responsabili.

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Si stavano godendo una serata tra i locali di via Roma quando un gruppo di ragazzi avrebbe iniziato a importunarli, rivolgendo alla ragazza una serie di avances. È bastato rispedire al mittente quei complimenti non graditi per scatenare la violenza, tra calci, pugni e colpi di bottiglia. Notte da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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