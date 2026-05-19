Pestata fino a romperle la mascella chiesti sei anni e mezzo per l' ex fidanzato dell' avvocata Solange Marchignoli

Durante un procedimento penale a Milano, la pm Alessia Menegazzo ha richiesto una pena di sei anni e sei mesi di carcere per l’imprenditore iraniano accusato di aver aggredito l’ex fidanzata, un’avvocata nota per aver difeso vari clienti. La richiesta di condanna si basa su accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate, tra cui un episodio in cui si dice che la donna sia stata pestata fino a rompersi la mascella. La vicenda si inserisce in un procedimento che coinvolge anche altre contestazioni nei confronti dell’imputato.

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