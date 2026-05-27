Le Aquile Turrite nel cuore di Galatina | il rito dei nuovi piloti militari

Notizia in breve

A Galatina, si è svolta la cerimonia di consegna delle “Aquile Turrite” ai nuovi piloti militari. Durante l’evento, i candidati hanno ricevuto ufficialmente il simbolo che riconosce il completamento della formazione di volo e l’ingresso nell’aviazione militare. La cerimonia, alla quale hanno partecipato ufficiali e familiari, si è svolta nel rispetto delle tradizioni militari. La consegna rappresenta il passaggio ufficiale alla fase operativa della carriera dei piloti.