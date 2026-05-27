Le Aquile Turrite nel cuore di Galatina | il rito dei nuovi piloti militari
A Galatina, si è svolta la cerimonia di consegna delle “Aquile Turrite” ai nuovi piloti militari. Durante l’evento, i candidati hanno ricevuto ufficialmente il simbolo che riconosce il completamento della formazione di volo e l’ingresso nell’aviazione militare. La cerimonia, alla quale hanno partecipato ufficiali e familiari, si è svolta nel rispetto delle tradizioni militari. La consegna rappresenta il passaggio ufficiale alla fase operativa della carriera dei piloti.
GALATINA - La consegna delle “Aquile Turrite” è uno dei momenti più simbolici nel percorso di un pilota militare. A Galatina, in piazza San Pietro, 42 allievi hanno ricevuto il brevetto al termine dell’addestramento nelle scuole di volo dell’Aeronautica, a partire da quella del 61esimo Stormo che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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