Galatina | un viaggio tra mito e rito nel cuore del Barocco

A Galatina, nel cuore del Barocco, si può esplorare il rito della Cura nella chiesa di San Paolo, un rituale che richiama antiche tradizioni. Recentemente, sono state adottate tecnologie digitali per rendere più coinvolgente l’esperienza di scoperta del tarantismo, offrendo visite virtuali e approfondimenti multimediali. Questi strumenti permettono ai visitatori di avvicinarsi a questa pratica culturale e religiosa in modo più immersivo e interattivo rispetto al passato.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde dietro il rito della Cura nella chiesa di San Paolo?. Come la tecnologia trasforma la scoperta del tarantismo in un'esperienza immersiva?. Dove si trovano i giardini segreti e i palazzi nobiliari di Galatina?. Perché il contributo di 15 euro sostiene direttamente la memoria del borgo?.? In Breve Contributo di 15,00 euro a persona per sostenere le attività della Pro Loco Galatina APS.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 331 142 8387 o email [email protected].. Esperienza nella Chiesa di San Paolo con sala immersiva sul rito della Cura e tarantismo.. Prossimi eventi il 15 maggio a Palazzo Gallone e il 16 maggio al Teatro Paisiello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galatina: un viaggio tra mito e rito nel cuore del Barocco Notizie correlate Leggi anche: Forlì si immerge nel Barocco: un viaggio tra filosofia, scienza e arte al circolo Aurora Roma torna nel mito: il rito del solco e i Palilia alle TermeIl 21 aprile, le Terme di Diocleziano diventeranno il palcoscenico per celebrare le radici profonde della Capitale attraverso due momenti di forte... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Racconti sotto l’ombrellone di Antonio Fasano: viaggio nella vita quotidiana tra satira e saggezza popolare; Galatina | TOUR ESPERIENZIALE - OLTRE LA PIETRA, DENTRO IL MITO; Segnano una valanga di gol e sono i più piccoli del campionato: due baby fenomeni incantano l'Italia; Il Tennis Tavolo amatoriale sbarca a Galatina, al via il primo torneo TTEC Iron. Galatina - tour esperienziale - oltre la pietra, dentro il mitoEsiste un luogo dove l'arte più sublime incontra il grido ancestrale della terra. Quel luogo è Galatina, la città dove il tempo si ferma per lasciare spazio alla meraviglia e alla rinascita. ??? La ... lecceprima.it L'eredità di Viola: un ponte culturale tra Galatina e TarantoGiornata di studi, percorsi espositivi e workshop didattici al Palazzo della Cultura di Galatina. GALATINA (LE) – 24 Aprile 2026. Il Polo Bibliomuseale di Galatina si fa scenario di un’importante oper ... lecceprima.it A Galatina centinaia di studenti hanno partecipato alla Marcia della Pace 2026 promossa dalla Rete Smile. Un lungo corteo tra le vie della città per lanciare un messaggio forte di inclusione, legalità e collaborazione tra le nuove generazioni. Coinvolte 26 scuo - facebook.com facebook