A Pollein si è svolto un rito in memoria di sette militari che persero la vita nel 1973 a causa di un incidente con un elicottero AB 205. La cerimonia ha coinvolto le famiglie e le autorità locali, che hanno ricordato i momenti della tragedia. L’incidente si verificò vicino all’eliporto durante una missione di ricognizione. Sono stati letti i nomi delle vittime e sono stati deposti fiori in loro ricordo. La vicenda ha suscitato interesse tra i presenti, anche in relazione alle circostanze dell’accaduto.

? Domande chiave Come avvenne l'incidente dell'elicottero Ab 205 vicino all'eliporto?. Chi erano i sette militari coinvolti nella missione di ricognizione?. Perché quel tragico volo ha cambiato il soccorso alpino moderno?. Quali lezioni tecniche sono nate dal sacrificio di quei piloti?.? In Breve Caduti: capitano Albarosa, maresciallo Zampa, sergenti Legrenzi e Candiani, capitano Elia, tenente Arata, sergente Galliano.. Incidente avvenuto il 14 maggio 1973 con un elicottero modello Ab 205.. Cerimonia coordinata dal colonnello Alessandro Nossen e dal colonnello Davide Dal Maso.. L'evento del 1973 presso La Thuile ha influenzato l'evoluzione del soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pollein: rito per i 7 militari caduti nel tragico volo del 1973

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