Lazio rescissione consensuale con Sarri | Grazie di tutto comandante

La Lazio ha ufficialmente risolto il contratto con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff, depositando la rescissione presso la Lega di Serie A. La comunicazione è stata resa nota tramite un breve messaggio, in cui si ringrazia Sarri con la dicitura “Grazie di tutto, comandante”. La decisione è stata presa di comune accordo tra le parti.

(Adnkronos) – "La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Lazio - Udinese 3-3 la conferenza stampa di Sarri: Reazione straordinaria...

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