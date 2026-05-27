L’ayatollah Khamenei ha pubblicato un messaggio di quattordici pagine in occasione di Eid al-Adha, dichiarando che il Golfo non sarà più sicuro per gli Stati Uniti. La comunicazione è stata diffusa sui canali ufficiali e si concentra su questioni di sicurezza regionale. Nessuna altra spiegazione o dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici del testo.

In un messaggio scritto di quattordici pagine, giunto in occasione della festa di Eid al-Adha e del pellegrinaggio alla Mecca, l’ayatollah Khamenei ha affermato che gli Stati Uniti, oltre a non avere più alcun luogo sicuro nella regione per condurre aggressioni e installare basi militari, si allontanano ogni giorno di più dalla loro precedente posizione. Ecco cosa ha detto l’ayatollah Khamenei sugli USA. “Le lancette dell’orologio non torneranno indietro e i popoli e i Paesi della regione non faranno più da scudo alle basi americane”, ha aggiunto. Il leader religioso 56enne non è mai apparso in pubblico da quando è subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nei raid congiunti statunitensi e israeliani contro l’Iran che hanno segnato l’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ayatollah Khamenei ha rotto il silenzio: “Il Golfo non sarà più sicuro per gli USA”

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Mojtaba Showing Hes Far More Dangerous Than Khamenei Trump Losing Arab Friends, Qatar Warns US

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