Khamenei | l’Iran guiderà la sicurezza nel Golfo senza gli USA

Il leader iraniano ha dichiarato che il paese prenderà in mano la responsabilità della sicurezza nello Stretto di Hormuz, senza fare affidamento sugli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente nella regione, dove Iran e altre nazioni si confrontano su questioni di sicurezza e controllo strategico. La decisione riguarda la gestione delle attività militari e di sorveglianza, con l’obiettivo di garantire la stabilità nella zona.