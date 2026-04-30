Khamenei | l’Iran guiderà la sicurezza nel Golfo senza gli USA
Il leader iraniano ha dichiarato che il paese prenderà in mano la responsabilità della sicurezza nello Stretto di Hormuz, senza fare affidamento sugli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente nella regione, dove Iran e altre nazioni si confrontano su questioni di sicurezza e controllo strategico. La decisione riguarda la gestione delle attività militari e di sorveglianza, con l’obiettivo di garantire la stabilità nella zona.
? Cosa sapere Mojtaba Khamenei annuncia la gestione iraniana della sicurezza nello Stretto di Hormuz.. Teheran punta a sostituire la presenza statunitense con un controllo regionale autonomo.. Mojtaba Khamenei annuncia l’inizio di un nuovo periodo storico per il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, promettendo che la sicurezza dell’area sarà garantita dalla sola presenza iraniana. Il messaggio, diffuso attraverso i canali televisivi statali e la piattaforma X, delinea una strategia di gestione territoriale che punta a escludere definitivamente le potenze straniere dai passaggi marittimi più vitali della regione. Il destino comune tra Teheran e i Paesi del Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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