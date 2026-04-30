Khamenei | l’Iran guiderà la sicurezza nel Golfo senza gli USA

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader iraniano ha dichiarato che il paese prenderà in mano la responsabilità della sicurezza nello Stretto di Hormuz, senza fare affidamento sugli Stati Uniti. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente nella regione, dove Iran e altre nazioni si confrontano su questioni di sicurezza e controllo strategico. La decisione riguarda la gestione delle attività militari e di sorveglianza, con l’obiettivo di garantire la stabilità nella zona.

? Cosa sapere Mojtaba Khamenei annuncia la gestione iraniana della sicurezza nello Stretto di Hormuz.. Teheran punta a sostituire la presenza statunitense con un controllo regionale autonomo.. Mojtaba Khamenei annuncia l’inizio di un nuovo periodo storico per il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, promettendo che la sicurezza dell’area sarà garantita dalla sola presenza iraniana. Il messaggio, diffuso attraverso i canali televisivi statali e la piattaforma X, delinea una strategia di gestione territoriale che punta a escludere definitivamente le potenze straniere dai passaggi marittimi più vitali della regione. Il destino comune tra Teheran e i Paesi del Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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