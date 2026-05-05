Matera e Basilicata | UIL FP su salari e welfare dei dipendenti

La UIL FP ha commentato le recenti novità riguardanti i salari e le misure di welfare per i lavoratori coinvolti nei progetti PNRR in Basilicata e Matera. In particolare, si parla di aggiornamenti sugli importi salariali e di eventuali benefici aggiuntivi previsti dal welfare integrativo. Queste modifiche riguarderanno i dipendenti delle amministrazioni pubbliche coinvolte e sono state annunciate nel quadro delle nuove disposizioni legislative.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i salari per chi lavora nei progetti PNRR?. Quali nuovi benefici potrà ottenere il personale dal welfare integrativo?. Perché l'aggiornamento del piano fabbisogni è vitale per le stabilizzazioni?. Come verranno gestiti i fondi regionali destinati al 2026?.? In Breve Antonio Guglielmi e Angelo Coppola guidano le assemblee del 5 maggio 2026.. Revisione regolamenti DEP e gestione fondi PNRR per il Comune di Matera.. Necessità aggiornamento piano triennale fabbisogni per stabilizzazioni personale comunale.. Convocazione delegazione regionale per gestire fondo destinato all'anno 2026.. Antonio Guglielmi e Angelo Coppola hanno guidato due assemblee decisive per i dipendenti del Comune di Matera e della Regione Basilicata, affrontando temi cruciali come il salario accessorio e le stabilizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera e Basilicata: UIL FP su salari e welfare dei dipendenti Notizie correlate Polizia municipale, nuovo fronte sindacale: Uil-Fp chiede chiarimenti su formazione e mezzi dei neo agentiSi riaccende il confronto sulle condizioni operative della polizia municipale dopo l’ingresso in servizio dei nuovi agenti assunti lo scorso 2 aprile. Voghera, il caso delle dipendenti fotografate a tradimento. Uil Fp diffida il ComuneVoghera (Pavia), 5 maggio 2026 – Affiggevano dei manifesti per un evento che si sarebbe tenuto al teatro Valentino e mentre svolgevano questa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Basilicata del futuro in sette pilastri; Natuzzi, il presidente della Provincia di Matera in visita al presidio: No a scelte che penalizzano il territorio; 3° congresso regionale Uil Basilicata a Rifreddo con il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri; Cgil-Cisl-Uil, in Basilicata un Primo maggio dedicato ai territori più fragili. 1° Maggio: CGIL, CISL e UIL Basilicata a Castelluccio Inferiore per il lavoro dignitosoSi terrà a Castelluccio Inferiore (PZ), in Largo G. Marconi alle ore 10:00, la manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL Basilicata per il Primo Maggio 2026, dedicata al tema Lavoro dignitoso: cont ... lasiritide.it Tortorelli (Uil), curarsi in Basilicata deve tornare a essere un diritto pienoLa spesa farmaceutica a carico diretto del cittadino in Basilicata, nei primi dieci mesi del 2025, ha sfiorato gli 11 milioni di euro, con una media di 37,9 euro spesa pro-capite al mese. (ANSA) ... ansa.it Un fronte comune per la salute nel Sud Italia. Le ASL di Salerno, Matera e Brindisi siglano un accordo storico per abbattere le diseguaglianze territoriali, investire nella digitalizzazione e mettere il cittadino al centro del sistema sanitario. Appuntamento a Sal - facebook.com facebook