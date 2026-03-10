Lavoro e Welfare di qualità | le priorità della Uil in vista del congresso regionale

Durante l'assemblea congressuale della Uil di Piacenza, i rappresentanti hanno discusso di un nuovo sistema di welfare, lavoro e sicurezza. Questi temi saranno al centro del XIII Congresso Regionale programmato per fine maggio a Bologna. La discussione ha coinvolto i lavoratori e i membri dell'organizzazione, che hanno sottolineato l'importanza di affrontare queste questioni in vista dell’appuntamento congressuale.

Al Park Hotel, alla presenza del segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti, sono state elette le delegate e i delegati che prenderanno parte al congresso regionale Un nuovo sistema di welfare, lavoro e sicurezza: sono stati i temi al centro dell'assembla congressuale della Uil di Piacenza in vista del XIII Congresso Regionale che si svolgera` a fine maggio a Bologna. Al Park Hotel, alla presenza del segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti, sono state elette le delegate e i delegati che prenderanno parte al congresso regionale. Welfare e lavoro di qualita`, si diceva, strettamente correlati al tema della sicurezza, che costituisce una priorita` per la Uil.