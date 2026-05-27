Lavoro nero in centro odontoiatrico e ristorante di Viterbo multe per 17mila euro
I carabinieri del Nil hanno scoperto lavoro nero in un centro odontoiatrico sui monti Cimini e in un ristorante di Viterbo ad aprile. Sono state elevate sanzioni per un totale di 17 mila euro. I controlli hanno riguardato le condizioni di occupazione e regolarità dei dipendenti. Nessuna persona è stata identificata pubblicamente nei dettagli delle verifiche. Le ispezioni sono state condotte nell’ambito di verifiche periodiche sulle norme sul lavoro.
Lavoro nero in un centro odontoiatrico sui monti Cimini e in un ristorante di Viterbo. È quanto emerso dai controlli dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro, ad aprile. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 17mila euro a tre attività.Le attività controllateNel centro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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