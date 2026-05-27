Lavoro nero in centro odontoiatrico e ristorante di Viterbo multe per 17mila euro

Notizia in breve

I carabinieri del Nil hanno scoperto lavoro nero in un centro odontoiatrico sui monti Cimini e in un ristorante di Viterbo ad aprile. Sono state elevate sanzioni per un totale di 17 mila euro. I controlli hanno riguardato le condizioni di occupazione e regolarità dei dipendenti. Nessuna persona è stata identificata pubblicamente nei dettagli delle verifiche. Le ispezioni sono state condotte nell’ambito di verifiche periodiche sulle norme sul lavoro.