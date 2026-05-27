Lavori in Tangenziale | annunciate nuove chiusure

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Capodimonte est", dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichinoautostrade. Si precisa che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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