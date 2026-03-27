Sono previste tre notti di chiusure lungo l'A26 tra Gravellona Toce e Baveno, in direzione Genova, per permettere i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Le chiusure si svolgeranno durante ore notturne e coinvolgono specificamente il tratto tra i due comuni. Le autorità hanno comunicato le date precise delle interdizioni e le eventuali alternative di percorso.

Traffico interrotto nel tratto di autostrada in direzione Genova. Chiuso anche lo svincolo di Baveno Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sono infatti in programma tre notti di chiusure che interessano in particolare il tratto tra Gravellona Toce e Baveno, in direzione Genova. Dalle 22 di lunedì 30 alle 6 di martedì 31 marzo e dalle 22 di mercoledì 1 alle 6 di giovedì 2 aprile sarà infatti chiuso il tratto Gravellona-Baveno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 a Baveno. Dalle 22 di martedì 31 marzo alle 6 di mercoledì 1 aprile sarà invece chiuso lo svincolo di Baveno, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona Toce. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Lavori sull'A26: nuove chiusure notturne in arrivo tra Gravellona e Baveno

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