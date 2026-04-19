Tangenziale nuove chiusure notturne

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, sulla D02 Diramazione Capodichino, sarà chiuso un tratto tra Capodichino e l’allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale. La chiusura durerà dalle 23:00 alle 6:00. La chiusura si rende necessaria a causa di lavori in corso sulla Tangenziale. Sono previste deviazioni e indicazioni sul traffico durante il periodo di chiusura.

Sulla D02 Diramazione Capodichino, per lavori in Tangenziale, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino e l'allacciamento con la Tangenziale di Napoli, in direzione della Tangenziale.In alternativa, immettersi in Tangenziale dopo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Nairobi's New Flyover Taking Shape! Ngong-Naivasha Update Notizie correlate Leggi anche: Alberi pericolanti in autostrada, il Cas interviene per rimuoverli: chiusure notturne in tangenziale Capodichino, chiusure notturne verso la Tangenziale: le date e il percorso alternativoPer lavori in Tangenziale, scattano quattro chiusure notturne sulla Diramazione Capodichino in direzione Napoli: stop al traffico tra Capodichino e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chiude un'uscita della Tangenziale tra giovedì e venerdì: ecco quale; A9, nuova serie di chiusure notturne: stop tra Como Centro e Chiasso e verso Milano; Chiusure notturne sulla Tangenziale di Udine: ecco orari e deviazioni; Capodichino, chiusure notturne verso la Tangenziale: le date e il percorso alternativo. Guai per chi percorre la Tangenziale, il calendario delle nuove chiusureTra i segmenti interessati figurano i collegamenti tra Capodimonte, Corso Malta, Capodichino, Arenella, Camaldoli e la Zona Ospedaliera ... ilfattovesuviano.it Tangenziale, quattro notti di chiusura tra Capodichino e CapodimonteLavori di manutenzione su un cavalcavia lungo la Tangenziale di Napoli. Chiuso dalle 00.00 alle 6.00, tra l'8 e l'11 aprile, il tratto tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte in direzione Pozzuoli ... napolitoday.it CAMIONISTA COLTO DA UN MALORE MENTRE ERA ALLA GUIDA IN TANGENZIALE: 58ENNE IN CODICE ROSSO LODI. Oggi, sabato 28 aprile alle 16, sulla tangenziale, camionista di 58 anni è stato colto alla guida da un arresto cardiaco, soccorso e trasp facebook Si era smarrito sulla Tangenziale di Bologna, costringendo gli automobilisti a una serie di manovre pericolose per evitarlo. x.com