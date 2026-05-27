Lavori avviati per il nuovo asilo a Soiana pronto per l' anno educativo 2026 2027
A Soiana, nel Comune di Terricciola, sono iniziati i lavori per un nuovo asilo nido. L'edificio sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico 20262027. L'intervento prevede un investimento totale di oltre 800mila euro, finanziato con fondi pubblici e risorse del Comune. I lavori sono in corso e si prevede che l'asilo sarà completato nei tempi stabiliti.
A Soiana, nel Comune di Terricciola, procedono i lavori per il nuovo asilo nido. L'investimento complessivo per l'opera è di oltre 800mila euro, finanziato attraverso fondi pubblici e risorse comunali. La struttura nasce dalla riconversione dell'edificio dell'ex centro diurno di Soiana, immobile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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