Partiti i lavori per il nuovo giardino scolastico | Risultato importante anche dal punto da vista educativo

Venerdì scorso sono iniziati i lavori per il nuovo giardino scolastico nell’area antistante il plesso di Ippolito Nievo a Gambettola. Gli operai hanno avviato le operazioni di sistemazione del terreno e di piantumazione, con l’obiettivo di creare uno spazio verde dedicato agli studenti. La realizzazione del giardino coinvolge diverse fasi che si concentrano sulla sistemazione ambientale e sull’allestimento delle aree di sosta.

"Il fatto che l’idea sia nata da un confronto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi dimostra quanto sia fondamentale coinvolgere i più giovani nei processi di crescita della nostra città" Hanno preso ufficialmente il via venerdì scorso, i lavori per la realizzazione del nuovo giardino scolastico che sorgerà nell’area antistante il plesso scolastico Ippolito Nievo di Gambettola. Un intervento che arricchirà gli spazi a disposizione della scuola e dell’intera comunità, offrendo un nuovo luogo all’aperto dedicato all’incontro, al gioco e alla socialità. Il progetto nasce da una collaborazione tra l’ufficio tecnico dei Lavori Pubblici del Comune di Gambettola e il consiglio comunale dei ragazzi, frutto di un percorso di confronto e lavoro condiviso con gli studenti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Sta fiorendo a Cesena il primo giardino pubblico terapeutico per i malati di Alzheimer: partiti i lavori “Per sempre sì”: un testo che può “complicare” il lavoro educativo? Il punto di vista"Amore, scuola e cultura: quando le canzoni complicano il lavoro educativo contro la violenza di genere". La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Tutto quello che riguarda Partiti i lavori per il nuovo giardino... Temi più discussi: Waterfront di Levante, partiti oggi i lavori per la riqualificazione delle mura storiche; Allo Sperone partiti i lavori per la nuova palestra della scuola Di Vittorio. Tamajo: Cantiere chiuso entro il 28 aprile; Partiti i lavori per i nuovi marciapiedi a Rivanazzano Terme; Sono partiti i lavori di restauro per la Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Giulianova. Partiti i lavori per il giardino segreto di Mondovì Piazza: Un luogo in cui educare e condividereLo spazio, all'interno del Polo delle ex Orfane, porterà la firma dell'architetto paesaggista Andreas Kipar e verrà poi aperto alla cittadinanza ... targatocn.it Al via i lavori alla piazzaBARGA - Sono partiti con ieri pomeriggio i lavori per la riqualificazione di Piazza Pascoli, voluti dal Comune di Barga, anche se osteggiati dalle ... giornaledibarga.it #Mattarella : utili e necessarie le critiche degli elettori ai partiti x.com Ad annunciarlo sono, in una nota, i partiti e i movimenti politici che hanno ufficializzato la sua candidatura in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio - facebook.com facebook