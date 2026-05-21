Lavori Aqp a Monopoli il 26 e 27 maggio stop all' erogazione di acqua nelle contrade
Nella città di Monopoli, i giorni 26 e 27 maggio sono previsti due blackout dell’acqua nelle contrade interessate. Durante queste date, le utenze non riceveranno acqua a causa di interventi condotti da Acquedotto Pugliese. Le operazioni riguardano lavori mirati a migliorare il servizio idrico nell’area, con l’obiettivo di garantire un funzionamento più efficiente in futuro. La sospensione interesserà esclusivamente le zone specificate e durerà per entrambe le giornate.
Rubinetti chiusi i prossimi 26 e 27 maggio a Monopoli. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche sulla condotta che da Fasano alimenta alcune vie e contrade di Monopoli.Stop. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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