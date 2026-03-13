Lavori sulla rete idrica a Pisa | strade senz' acqua
Mercoledì 18 marzo, a Pisa, i lavori sulla rete idrica causano la sospensione dell'erogazione di acqua in alcune strade. La società Acque informa che l'intervento avverrà a partire dalle ore 13 e coinvolgerà diverse vie del centro cittadino. La temporanea interruzione interessa le zone interessate dai lavori, senza indicare esattamente quali. La ripresa dell'acqua è prevista al termine delle operazioni.
Acque comunica che, per eseguire lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, mercoledì 18 marzo, dalle ore 13.30 alle 19.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Carnelutti, Luzzatto, Omodeo, Pesenti, Semeraro, Valgimigli, De Ruggiero (nel tratto compreso tra le vie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
