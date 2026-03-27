Lavori sulla rete idrica a Calambrone | vie senz' acqua

Martedì 31 marzo, a partire dalle otto del mattino, sono previsti lavori sulla rete idrica nel quartiere di Calambrone, nel comune di Pisa. La società che gestisce il servizio ha comunicato che alcune vie saranno prive di fornitura d'acqua durante l'intervento. La rete dovrebbe tornare operativa nel corso della giornata.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica a Calambrone, nel comune di Pisa, martedì 31 marzo, dalle ore 8.30 alle 14 si renderà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle vie De André, Platani e Porcari. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In condizioni meteorologiche avverse, l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 1° aprile, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lavori sulla rete idrica a Calambrone: vie senz'acqua Articoli correlati Lavori alla rete idrica in San Giusto: diverse vie restano senz'acquaAl ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Lavori sulla rete idrica: Bientina senz'acquaNuove condotte, maggiore affidabilità e minore spreco d’acqua: sono questi gli obiettivi dei lavori di rinnovamento dell’acquedotto in corso nel... Tutti gli aggiornamenti su Lavori sulla rete idrica a Calambrone... Temi più discussi: Sestu, lavori sulla rete idrica in via Brodolini; Arezzo, lavori sulla rete idrica: sospensioni dell’acqua in due zone della città; Sestu, lavori sulla rete idrica: dove mancherà l'acqua; Lavori pubblici e Manutenzioni: oggi la commissione sulla manutenzione della rete idrica. Campobasso e Isernia, lavori PNRR sulle reti idriche: previste sospensioni e cali di pressione il 30 marzoCAMPOBASSO/ISERNIA - Gli interventi programmati da GRIM Scarl nell’ambito del progetto PNRR dedicato all’efficientamento delle infrastrutture ... molisenetwork.net Pianfei: sospensione temporanea dell’acqua lunedì 30 marzo per lavori sulla rete idricaIntervento di ACDA dalle 8:30 alle 12:00 su tutto il territorio comunale, possibili temporanee alterazioni dell’acqua al ripristino del servizio ... targatocn.it Buongiorno, tra i vari lavori accessibili con concorso pubblico, mi sembra che l'INPS sia uno dei migliori. Sbaglio - facebook.com facebook Per l’intera durata dei lavori, la #CappellaSistina è rimasta sempre aperta. “I Musei Vaticani - commenta il Direttore Barbara Jatta - sono i Musei dell’accoglienza". Il podcast intreccia memoria, studio e fede: la tutela di un’opera è frutto del dialogo tra scienza e x.com