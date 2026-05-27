Lavorazioni irregolari in un capannone | maxi sequestro per una nota azienda di Capri

I carabinieri, con il supporto dell'ARPAC, hanno sequestrato un capannone a Torre Annunziata gestito da un'azienda di noleggio barche con sede a Capri. Il provvedimento è stato deciso a causa di lavori di deposito incontrollato di rifiuti e dell'assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L’intervento ha riguardato un'area dove sono stati riscontrati abusi nelle lavorazioni e mancanza di documentazione autorizzativa.

Ieri i carabinieri, con il supporto tecnico dell'ARPAC, hanno proceduto al sequestro di un capannone a Torre Annunziata in gestione ad una nota azienda di noleggio barche, con sede legale a Capri, per deposito incontrollato di rifiuti e mancanza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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