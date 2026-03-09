Maxi sequestro in Brianza | trovate in un capannone 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando

I carabinieri hanno effettuato un maxi sequestro in Brianza, trovando in un capannone industriale a Desio 40 tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha portato al ritiro della merce illegale presente nella struttura. La scoperta si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di prodotti contraffatti nella zona.

Maxi sequestro da parte dei carabinieri in Brianza. Nei giorni scorsi in un capannone industriale a Desio, i militari hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso di contrabbando. Come riporta Il Corriere della Sera, dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti intorno al fabbricato, i carabinieri sono entrati per un controllo in un capannone dell’area industriale di Desio. Al suo interno, impilati uno sopra l’altro, un ‘muro’ di scatoloni contenenti in un tutto 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso. Dai primi riscontri degli investigatori, arriverebbe dall'Europa dell'est il nuovo grande rinvenimento di tabacco e sigarette in Brianza dopo il maxi sequestro di fine gennaio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanzaProtagonisti i finanzieri, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la provincia di Trento e quella di Monza Brianza.

