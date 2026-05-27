L’avanzata del Dragone | auto chimica ed elettrodomestici così le merci della Cina invadono il nostro mercato

Nel 2005, la storica azienda motociclistica italiana fu acquistata da una società cinese controllata da Geely. Da allora, le merci provenienti dalla Cina, tra cui automobili, prodotti chimici ed elettrodomestici, sono entrate con crescente presenza nel mercato locale. Questa espansione ha portato a una maggiore offerta di prodotti cinesi nei negozi e nelle vendite di vari settori.

In principio fu Benelli, la più antica azienda motociclistica italiana in attività. Era il 2005 quando passò a Qianjiang Motor, società cinese controllata da Geely. Poi le porte si sono aperte sempre più rapidamente. Dal colosso della nautica di lusso Ferretti, nelle mani di Weichai dal 2012, al 40% di Ansaldo Energia controllato da Shanghai Electric, la lista è lunga. E tocca tutti i settori. C’è il food con la Riso Scotti finita a Bright Food (2014), i gioielli di Buccellati (Gangtai Group, 2017), i business di Pirelli che nel 2015 sono stati acquistati da ChemChina, poi diventata Sinochem, la moda con Krizia (Shenzhen Marisfrolg Fashion) e Sergio Rossi (Fosun), gli elettrodomestici Candy finiti ad Haier nel 2018. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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