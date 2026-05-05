Alla conquista di Palermo così la Cina entra nell' economia della città | tutti gli affari invisibili del Dragone

Nella zona del Parco della Favorita si trova una costruzione che richiama uno stile orientale, con elementi architettonici come pagode e colonne ispirate all’Asia. Questa struttura, conosciuta come la Palazzina Cinese, fu progettata nel 1799 dall’architetto Venanzio Marvuglia su richiesta di Ferdinando di Borbone. Recentemente si sono approfondite le attività economiche legate alla presenza cinese in città, con alcuni spazi e relazioni commerciali che si sono sviluppate nel tempo.

Nel Parco della Favorita sorge un edificio che sembra uscito da un sogno orientale. È qui che si staglia la Palazzina Cinese, residenza reale voluta nel 1799 da Ferdinando di Borbone e progettata dall'architetto Venanzio Marvuglia in stile chinoiserie, con pagode sul tetto, colonne asiatiche.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La Cina si prepara alla guerra del petrolio: così Xi ha blindato l’economia dagli choc energeticiLa guerra in Medio Oriente ha colto molti Paesi impreparati sul piano energetico. Economia a Palermo, molto positivi gli indicatori nell'analisi dell'istituto TagliacarnePalermo e provincia continuano a registrare numeri positivi per imprese attive, numero delle start-up innovative e di enti no profit regolarmente... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Palermo, meta romantica per le nozze da sogno di Dua Lipa; Il longianese Martino Bruschi, 11 anni, conquista le finali dei Giochi matematici del Mediterraneo -; Il tennis alla conquista dello schermo - Link; Le previsioni del tempo per oggi 2 maggio. Alla conquista di Palermo, così la Cina entra nell'economia della città: tutti gli affari invisibili del DragoneDall'interesse per il porto alle partecipazioni in asset turistici come il Club Med di Cefalù. Poi ancora automobili, smartphone, centri commerciali, export di pistacchi e miele: Dossier fotografa la ... palermotoday.it Buongiorno con la prima pagina di oggi 05/05/2026 https://palermo.repubblica.it/prima - facebook.com facebook I giovani con il kalashnikov conquistano spazi in Cosa nostra. La battaglia di Palermo x.com