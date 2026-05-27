Lavagna in Festa torna per cinque giornate di divertimento cultura musica e tradizione
“Lavagna in Festa” torna da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno, con tantissime attività aperte a tutti tra concerti, visite guidate, escursioni, dimostrazioni sportive, proposte enogastronomiche, degustazioni, mercatini, attività per bambini e tanto altro.In diversi luoghi della città (piazza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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